بعد زيارتها له.. لقاء الخميسي لـ جمال يوسف: هاترجع ضحتك تملى البيت

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة التى نشرتها برفقة جمال يوسف: "انت قدها .. هاترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل".
وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.
وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.
وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.
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