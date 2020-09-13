أحمد العوضي يكشف تفاصيل زواجه من ياسمين عبد العزيز

يحل الفنان أحمد العوضى ضيفًا على حلقة يوم الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة سي بي سي.
ونشر حساب البرنامج على "يوتيوب" الإعلان الترويجي للحلقة، حيث تحدث أحمد العوضي عن كواليس زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكشف للإعلامية منى الشاذلي تفاصيل يعلنها للمرة الأولي.
آخر أعمال العوضي مسلسل "الاختيار 1"، كان يتناول حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017،أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، فيما أظهر العمل، عديدًا من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
مسلسل "الاختيار"، كان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.
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