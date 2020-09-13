الارشيف / فن ومشاهير

دينا تخضع لعملية جراحية وابنها يصاب في اصبعه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت الفنانة الاستعراضية دينا بإجراء عملية جراحية في إصبعها، لافتة أن نجلها علي هو الآخر تعرض لجرح في إصبعه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الراقصة صورة لإصبعها وإصبع نجلها، وعلقت عليها قائلة:" إمبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي”.

وفي سياق آخر، شاركت دينا مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" سلطانة المعز"، وهو بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، رنا رئيس، محمد لطفي، شريف إدريس، ومجموعة مميزى من النجوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دينا تخضع لعملية جراحية وابنها يصاب في اصبعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا