هاندا أرتشيل تشارك جمهورها كواليس مسلسل "أنت اطرق بابي"

View this post on Instagram Eda 🌺 @nilayko A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on Sep 13, 2020 at 1:51am PDT ".



وتركت هاندا أرتشيل شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما أبرز من رقة ملامحها. وظهرت هاندا في الصورة من كواليس مسلسل انت اطرق بابي و علقت قائلة "".هاندا أرتشيلوهو ما أبرز من رقة ملامحها.

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