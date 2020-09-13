محمد ثروت يشارك فيديو له مع محمد إمام من كواليس جحيم فى الهند.. شاهد

نشر الفنان محمد ثروت فيديو له مع الفنان محمد إمام من كواليس فيلم "جحيم فى الهند" وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق ثروت قائلا "لما تروح تسكور جهاز GPS .. ثروت ومحمد إمام هيموتوك من الضحك في الكواليس". اقرأ أيضا:

«جحيم في الهند» يكسر الرقم التاريخي لإيرادات السينما المصرية الفيلم إنتاج نيو سينشري وتوزيع دولار فيلم وبطولة محمد إمام وياسمين صبري وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد سلام وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وعدد من الشباب. وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج معتز التوني وتم تصويره بالكامل في الهند.

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