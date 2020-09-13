جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بعيد زواجهما الثاني .. صور

شوهد المغني الكندي جاستين بيبر مع زوجته عارضة الازياء هايلي بالدوين أثناء تناولهما العشاء في احد مطاعم لوس انجلوس الامريكية، احتفالا بعيد زواجهما الثاني.

وأطلت هايلي بالدوين مرتدية معطف جلد لامع بينما ظهر جاستين بيبر بإطلالة كاجوال مع الكمامة الطبية. كان حفل زفاف وعقد قران الثاني أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي. ‎يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا في شهر سبتمبر من عام 2019، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.

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