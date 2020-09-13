كاظم الساهر ينعى المدرب العراقي ناظم شاكر

نشر الفنان كاظم الساهر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه النجم الراحل المدرب ناظم شاكر. وقال كاظم الساهر : "ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق و المدرب ناظم شاكر. إنّا لله و إنّا إليه راجعون. واحتفل أمس كاظم الساهر، أو قيصر الغناء العربي، بعيد ميلاده الـ63. وولد في مثل هذا اليوم بمدينة الموصل العراقية عام 1957، واسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي، ويقيم في المغرب.

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