القاهرة ـ دوت الخليج الأحد,13 أيلول (سبتمبر) 2020 - 13:40
الفنان عيضة المنهالي طرح أغنيته المنفردة الجديدة "يمرني طاريك" من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، وذلك بعد أن شوّق الجمهور حينما أعلن عن إنتهائه من تسجيل الأغنية.
وبحسب بيان رسمي فقد حرض النجم الإماراتي على أن تحمل الأغنية الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات، والذي يقول في مطلعها:يمرني طاريك لكن ما يمر..ما بين عقل وقلب يسالني عليك..يلي فبعدك نار وفقرب جمر..اجيك ودي بس ما ودي اجيك"
وقد طرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب وسائل التواصل الإجتماعي والإذاعات الخليجية والعربية.
وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة "يمرني طاريك"، بعد أن حققت الأغنية الدويتو "بحر ركبه" التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات "الصامل" وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عيضة المنهالي يطرح "يمرني طاريك" بعد الديو الناجح مع بلقيس..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.