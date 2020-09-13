وفاة الفنان السوري مروان إدلبي بفيروس كورونا عن عمر 71 عاماً

وفاة الفنان السوري مروان إدلبي بفيروس كورونا، فالوسط الفني فجع برحيل الممثل السوري مروان إدلبي عن عمر 71 عاماً بعد تداعيات إصابته بفيروس كورونا، ونعى فرع نقابة الفنانين بحلب الفنان الراحل بكلمات وداعية مؤثرة، كما نعاه عدد من زملائه الفنانين السوريين وبينهم المخرجة السورية سوسن علي.

المخرجة سوسن علي ترثي مروان إدلبي

وكتبت المخرجة السورية سوسن علي، تدوينة رثاء في وفاة الفنان السوري مروان إدلبي والذي تعاونت معه في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وجاء في نعيها له مرفقة بصور متعددة لهما في فترات سابقة:" رحيل بدون وداع.... مروان ادلبي. .الفنان الراقي في ذمة الله، عملنا لسنوات معا في المسرح والإذاعة والتلفزيون. .كنت نعم الأخ والصديق والجار و الزميل.. رحيلك مؤلم .. و ذكراك في قلوبنا، عملت معك في كل أعمال تجمعك المسرحي، تركت أثرا طيبا و فراغا في قلوب محبيك وهم كثر، عوضك الله الجنة يا مروان.... البقاء لله".

آخر ما نشره مروان إدلبي

الممثل الراحل كان قد نشر في أواخر اغسطس الماضي على صفحته على "فيسبوك": "أعزائي اعتذر عن انقطاعي عنكم مدة 10 أيام بسبب الكورونا التي أصابتني انا وعائلتي وكان فضل الله كبير وكل الشكر للذين وقفوا بجانبنا حتى تماثلنا للشفاء وشكراً للذين اتصلت بهم ولم يردوا عليّ"، لكن عادت وتدهورت صحة الفنان مع مطلع شهر سبتمبر بسبب تداعيات الفيروس ليفارق الحياة عن عمر 71 عاما.

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معلومات عن مروان إدلبي

الممثل السوري مروان إدلبي من مواليد حلب عام 1949 ، انطلق في حياته الفنية بمرحلة مبكرة، وفي عام 1975 انتسب إلى نقابة الفنانين وشارك بعدد من الأعمال المسرحية، وفي عام 1980 أسس فرقة مسرحية تحت اسم "المسرح الكوميدي" بمشاركة عدد من نجوم الدراما أمثال انطوانيت نجيب وسحر فوزي ويوسف شويري ومحمود جركس ورضوان عقيلي وسعاد عمر وبشار القاضي وغيرهم من النجوم السوريين واستمر العمل بهذه الفرقة حتى عام ١٩٨٨ حيث عاد إلى الى مدينة حلب وتم تغير اسم الفرقة الى نجوم الفن.

قدم الراحل أعمال فنية كثيرة وتعاون مع المخرج عدنان مارديني حيث قدم عروضه المسرحية في المحافظات السورية وفي المدارس، وفي عام ٢٠١٩ قام ببطولة مسرحية للاطفال تحت اسم "الكسل ما بطعمي عسل" بالتعاون مع المخرج حكمت عقاد والمؤلف الفنان أحمد مكاراتي وشاركه بالبطولة سلاف الكرز وأحمد عزيزة.

شارك في ثلاثة أعمال سينمائية وأكثر من عشرين عمل تلفزيوني منها ثلاثة أعمال من إنتاجه، ومع بداية الحرب في سوريا توقف نشاطه الفني وكان آخر عمل شارك به المسلسل التلفزيوني "المنعطف".