بالكاب.. ساندي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
-قمر يا ساندي
-شكلك يجنن
-صباح الجمال
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها.
وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.
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