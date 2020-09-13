بفستان جلد.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت ناهد السباعي في الصورة على أحد المجلات الخاصة، حيث اعتمدت على فستان جلد، وتسريحة شعر بسيطة.

وشاركت ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "النهاية". مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

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