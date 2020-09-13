الإعلان التشويقي لفيلم الخيال العلمي "موسى" يحقق 9 مليون مشاهدة

الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.



فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.