الارشيف / فن ومشاهير

تعرف علي رسالة نبيلة عبيد لكاظم الساهر في عيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي رسالة نبيلة عبيد لكاظم الساهر في عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نبيلة عبيد علي تهنئة كاظم الساهر بعيد ميلاده الذي حل أمس الثاني عشر من سبتمير.

حيث نشرت فيديو يتضمن صورتها وعليه أحد أغاني كاظم الساهر وعبر عن حبها الشديد له وأشادت بصوته قائله :" بحب صوت كاظم الساهر وأغنياته الجميلة".

وتابعت : في عيد ميلاده عايزة اقوله كل عام وأنت فنان كبير ، كل سنة وانت بخير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف علي رسالة نبيلة عبيد لكاظم الساهر في عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا