نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي رسالة نبيلة عبيد لكاظم الساهر في عيد ميلاده في المقال التالي
حيث نشرت فيديو يتضمن صورتها وعليه أحد أغاني كاظم الساهر وعبر عن حبها الشديد له وأشادت بصوته قائله :" بحب صوت كاظم الساهر وأغنياته الجميلة".
وتابعت : في عيد ميلاده عايزة اقوله كل عام وأنت فنان كبير ، كل سنة وانت بخير.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
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