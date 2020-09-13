أخبار الفن.. أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها.. الكشف عن فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته.. تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

كشف Et بالعربي عن موعد حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على خطيبها المهندس عمر طه، خلال ترويجها لفيلمها الجديد "توأم روحي".

يتميز الفنان مصطفى فهمي، الذي يصادف اليوم عيد ميلاده بأنه فنان محب للجميع ولا تجمعه خلافات بأحد من الوسط الفني، كما أنه محب للحياة لذلك كلما تقدم به العمر ازداد جمالا وتوهجا.

علم دوت الخليج من مصدر خاص أن منة جاب الله خطيبة الفنان أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عامًا، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.

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شوهد المغني الكندي جاستين بيبر مع زوجته عارضة الازياء هايلي بالدوين أثناء تناولهما العشاء في احد مطاعم لوس انجلوس الامريكية، احتفالا بعيد زواجهما الثاني.

أعلن القائمون على المسلسل اللبناني عروس بيروت أن الجزء الثاني سيعرض شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء تصويره في مدينة اسطنبول التركية.

تواجه الإعلامية رضوى الشربيني أزمة جديدة بسبب تصريحاتها التليفزيونية التي اعتبرت إهانة لغير المحجبات، حيث قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام فتح تحقيق عاجل معها بسبب شكاوى تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.