هبة عبد الغنى تتصدر أفيش فيلم لما كان البحر أزرق

وتصدرت الفنانة هبة عبد الغنى الافيش الخاصة بالفيلم والذى شاركت فيه نظرا لمضمون الفيلم المختلف وتجربة مختلف لها.
وتدور قصة الفيلم حول سيدة في سن الأربعين تدعى مريم وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، تشعر بالغربة في بيتها على الرغم من كونها لديها ابنة عمرها 19 سنة وأخرى عمرها 12 سنة، ولكن بسبب التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت تشعر بالغربة في منزلها، بسبب اهتمام جميع أفراد عائلتها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه.
ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمود حمدي، نيكول اسكندر، آدم، ومن تأليف محمد زايد، ومن إخراج : عمرو السيوفي، ومدير تصوير : چوزيف كرم، وديكور : باسل ايمن، ومصممة ازياء : ريم العدل، ومدير انتاج: مينا مكرم، تصوير فوتوغرافي عمرو عثمان.
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