لهذا السبب.. إسماعيل عبدالحافظ توقف عن الإخراج

تحل اليوم الذكري السابعة لرحيل المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ، الذي رحل عن عالمنا عام 2012م، عن عمر يناهز الـ71 عامًا في باريس بعد رحلة صراع مع المرض و دُفن بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ، في موكب جنائزي شارك فيه مئات المخرجين والممثلين والمنتجين.

وكان إسماعيل عبدالحافظ تربطه علاقة قوية بالكاتب أسامة أنور عكاشة وشكلا ثنائي ناحج في الدراما المصرية وقدما الكثير من الأعمال التي رسخت في وجدان وقلوب الجمهور ومن أشهر تلك الأعمال "الشهد والدموع" و"ليالى الحلمية" و"خالتي صفية والدير" و"الوسية" و "العائلة" و "امرأة من زمن الحب" و"حدائق الشيطان"، وتوقف إسماعيل عبدالحافظ عن الإخراج بعد وفاة أسامة أنور عكاشة حزنا عليه.

والجدير ذكره أن آخر اعمال الثنائي أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة من العمل والذى أصبح أيقونة وعلامة كبيرة فى تاريخ المسلسلات المصرية ، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وصفية العمرى وفردوس عبد الحميد، وصلاح السعدنى، وسهير المرشدى، وحسن يوسف.