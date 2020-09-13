في ذكرى وفاة رياض القصبجي.. تعرف على القصة المأساوية التي منعته من المشاركة في فيلم "الخطايا"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير رياض القصبجي، الشهير بـ"الشاويش عطية" صاحب الابتسامة والضحكة المميزة الذي ترك علامة مميزة في زمن الفن الجميل.

كتشف الأطباء إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، حينها لم يستطع مغادرة الفراش، وكذلك لم يستطع سداد مصروفات العلاج.

وبعد تماثله للشفاء فوجئ رياض القصبجي، برسالة من المخرج حسن الإمام، يطالبه بالمشاركة في فيلم "الخطايا"، وذلك في أبريل 1962، بعد أن تواردت أخبار أنه أصبح قادرًا على الحركة.

وبدأ يمشي ويتحرك، فأراد أن يرفع من روحه المعنوية وكان الدور مناسبًا كثيرًا له.

ذهب القصبجي إلى مقر التصوير، ظاهرًا أن في استطاعته العمل، وهو ما لاحظه حسن الإمام مخرج العمل، فطالبه أن يستريح، وألا يتعجل العمل، إلا أن القصبجي رفض تلك المواساة، وأصر على العمل.

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وعندما بدأ في أداء دوره، وخلال لحظات سقط القصبجي على الأرض، والدموع تلاحقه، من شدة التعب والحسرة لعدم قدرته على العمل.

كانت تلك هي آخر مرة دخل فيها الفنان رياض القصبجي، إلى استديوهات التصوير، ليعود إلى منزله حزينًا.

وما هو إلا عام واحد فقط وتحديدًا في 23 أبريل 1963، حتى توفى الشاويش عطية، عن عمر 60 عامًا، بعد قضائه سهرته الأخيرة مع الأسرة، والتي تناول خلالها "الطعمية"، مستمعًا إلى أغاني أم كلثوم.