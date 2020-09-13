آسر ياسين يشارك جمهوره بصورة ويعلق :"وأنا عندي 3 سنين"

وعلق علي الصورة قائلاً :" وأنا عمري 3 سنين ".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه ومن أبرز التعليقات "كنت قمر " .
يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لعام 2020.
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