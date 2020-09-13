نشر الفنان رامى صبري صورة له عبر صفحته بموقع انستجرام، يودع بها صيف 2020.

وجه الفنان رامي صبري الشكر مؤخرا لمجلة فوربس العالمية من خلال نشره صورة جديدة عبر حسابه حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب رامي صبري معلقًا على صورته: "شكرًا مجلة فوربس العالمية على وجودى للمرة الثانية ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فنان عربي". يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رامى صبرى يودع الصيف بهذه الصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.