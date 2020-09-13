طلب صورا عارية من الفتيات.. المخرج محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد منتحل صفته

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام؛ بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة المخرج على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإنشاء صفحة وهمية باسمه، وتحدث مع بنات راغبات فى الدخول إلى عالم الفن، وطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، ويطلب من آخرين مبالغ مالية للدخول للوسط الفنى.

وأكد "سامى"، فى البلاغ، أنه بصفته مخرجا مشهورا، واسمه محل ثقة للجميع؛ فكان انتحال اسمه وصفته وسيلةً سهلةً للنصب باسمه والابتزاز، وكان ذلك مما يضر باسم المخرج وسمعته وأسرته، والتمس سامى من النيابة العامة التحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

وفى سياق متصل يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى من تأليف وائل عبد الله، والمقرر بدء تصويره في الأيام المقبلة، حيث عاد سامى لاستكمال التحضيرات بعد فترة من التوقف لعدم جاهزية السيناريو.

كما يستعد سامى لمسلسله الرمضانى الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه للعرض فى شهر رمضان 2021 ويجمع فيه النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشارك فى بطولته مى عمر، أحمد السعدنى، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة وعدد آخر من الفنانين.