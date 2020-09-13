نعوم وأحمد عزت وعلي سمارهة يطرحون كليب «عدوك ابن كارك»

طرح المطربين نعوم واحمد عزت وعلى سماره كليب أحدث أغانيهما ويحمل اسم "عدوك إبن كارك "، وذلك عبر قناتهما على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
« عدوك إبن كارك » كلمات حسن عدوية ، الحان أحمد عزت و حسن عدوية ، توزيع ابو صابر ، مكس ماستر اسامه طارق ،إنتاج شركة هوت لاين برودكشن أحمد وفقى ، مصطفى وفقى .
جدير بالذكر أن أخر أعمال المطربة " نعوم " كليب " كدة عيب " وهي من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم ، توزيع اشرف البرنس ، إنتاج شركة مزيكا ، ومن إخراج مازن نيازى، والتي حققت صدي كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرحها ، كما شاركت ايضا الغناء بأغنية يا واد يا ناصح مع الفنان أكرم حسنى و الفنان أحمد فهمى بمسلسل رجالة البيت.
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