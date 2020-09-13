آسر ياسين يستعيد ذكريات الطفولة بصورة فى الصغر

استعاد الفنان اسر ياسين ذكريات الطفولة بصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وعلق اسر ياسين عليها قائلا:" وأنا عمري ٣ سنين ????" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



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