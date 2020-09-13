توأم روحى يحقق إيرادات 229 ألف جنيه.. أمس

حقق امس فيلم "توام روحى"، ايرادات بلغت 229 الف و624 جنيها ليحتل المركز الاول وهو العمل الذى تم عرضه منذ اسبوعين تقريبا.

وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي استارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد.

وتوجه «الرداد» وأمينة خليل والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلم وسط الجمهور بإحدى سينمات سيتي ستارز.

Advertisements

وحرص الرداد على التعرف على رأي الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعمل ويغادر سريعًا.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لفريق العمل بالمحافظات، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.