فى يوم ميلاده.. تعرف على سبب انفصال مصطفى فهمى عن رانيا فريد شوقي

يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمى بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد شهر سبتمبر، ويعد هذا العام ال 77 له، رغم أن شكله يبدو أصغر من عمره، ويلقبه الكثير من الجمهور ب"الوسيم".

أكد مصطفى فهمى أن طليقته الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي كتاب أغلق نهائياً في حياته، وكشف عن أسباب انفصاله عنها قائلاً: "الشخص الذي لا يخاف عليَّ كما أخاف عليه، ولا يجعلني أولوية بحياته كما أجعله أولوية بحياتي، ولا يحاول إسعادي كما أحاول إسعاده، يكون شخصاًلا ألزمه ولا يلزمن"

وتابع "أنا رجل متفتح وسافرت كثيراً واكتسبت خبرة الحياة، لكن الحرية لها حدود، وهنالك خطوط حمراء لا يجوز تخطيها، وما من أحد يتخطى أو يكسر سقف الحرية إلا وينهار البيت"، وذلك حسب تصريحات صحفية.