في ذكرى ميلاده.. تعرف على بداية مرض رياض القصبجي.. ووفاء فريد شوقي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير رياض القصبجي، المعروف لدى عشاق السينما بشخصية "الشاويش عطية"، وهو الوحيد الذي قدم شخصية الشاويش في الداخلية والصول في الجيش ولم ينجح أحد في انتزاع هذا الدور منه.

بدأت رحلة القصبجي، مع المرض عام 1959، خلال مشاركته في فيلم "أبو أحمد"، مع الفنان فريد شوقي، والمخرج حسن الإمام.

وكان التصوير في منتصف البحر، ومع اختلاف درجات الحرارة التي تعرض لها حينها، تعرض للسخونية، والتي كانت البداية مع تدهور حالته الصحية، من انسداد الشرايين، ومن ثم توقف الذراع، والقدم اليسرى عن العمل.

حرص عدد من الفنانين على زيارة رياض القصبجي، أثناء مرضه، مثل أمينة رزق، فطين عبد الوهاب، جمال الليثي.

لكن فريد شوقي، كان أكثرهم وفاء وحرصًا على زيارته، وكان يجلس معه من ساعتين إلى ثلاثة ساعات في كل زيارة.

وقال ابن رياض القصبجي، في احدى اللقاءات: "الفنان فريد شوقي فكان يأتي إلينا في المنزل بكل ما لذ وطاب من الطعام لدرجة أن والدتي كانت توزع هذا الطعام على الجيران".