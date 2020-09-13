فى عيد ميلاده.. تعرف على زيجات مصطفى فهمى

وتزوج ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، دينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي وذلك بعام 2007 وحتى عام 2012 تطلقا خلالها ثلاث مرات، وزوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.
يذكر أن مصطفى فهمي ولد عام 1942 أي أن عمره الحالي 77 عامًا وهو من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.
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