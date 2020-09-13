هنا الزاهد: "سعيدة جداً بتجربة هزر فزر"

وعلقت قائله :"انبسطت جداً من التجربة دي واستمتعت بجد بكل حلقة وكنت بلعب مع الضيوف كلهم من قلبي".
وتابعت : ضحكت ولعبت وغنينا ورقصنا وكنت بنسي إني في كاميرا وإن احنا البرنامج.
يشار أن "هزر فزر" التجربة الأولي لهنا الزاهد في تقديم البرامج ،وهو برنامج ترفيهي يعرض من خلال شاشة قناة “CBC”، وتستضيف كل حلقة كوكبة من النجوم.
والجدير ذكره أن آخر أعمال هنا فيلم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.
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