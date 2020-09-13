عاجل ..تعرض منزل مها أحمد للغرق والسبب مجهول!

تعرض منزل الفنانة مها أحد منذ قليل للغرق ، وقد أعلنت عن ذلك من خلال بوست عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وكتبت : بيتي غرق مية ومش عارفين اية السبب ، سترك يارب قدر الله وما شاء فعل.
وفي سياق آخر تستعد مها أحمد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، و البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، وستستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.
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