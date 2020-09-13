أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره بفيديو تشويقي جديد وهو يغنى أحدث أغانيه "بصرة " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وكتب سعد معلقًا على الفيديو: ”إن شاء الله تسمعوها يوم الإثنين القادم.. بصرة". وكان الفنان أحمد سعد أعلن خطوبته لعارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. ونشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيبته علياء بسيوني.

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