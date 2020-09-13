سترك يا رب.. الفنانة مها أحمد: «بيتى غرق مايه ومش عارفين إيه السبب»

كشفت الفنانة مها أحمد عن تعرض منزلها لخسائر كبيرة بعد تسرب المياه داخل شقتها.

وكتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، "بيتى غرق مايه ومش عارفين ايه السبب سترك يارب"



وشاركت مها أحمد، في مسلسل "رسايل" وهو من بطولة مي عز الدين، أحمد حاتم، عبدالرحمن أبو زهرة، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولى، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولي الفضائية المصرية.