تريند الفن.. فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته.. هجوم على ابنة رجاء الجداوى بعد خلعها الحجاب

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

علم دوت الخليج من مصدر خاص أن منة جاب الله خطيبة الفنان أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عامًا، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا وهو يكبر منة جاب الله ذات الـ 31 عاما بأكثر من 10 أعوام، وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي

عرضت أميرة مختار ابن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لسيل من الانتقادات، بسبب ظهورها في برنامج " اسرار النجوم" مع الاعلامية انجي علي بدون حجاب لأول مرة، وذلك عقب وفاة والدتها.

واستنكر رواد سوشيال ميديا قيام اميرة مختار بهذه الخطوة عقب مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها

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احتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير حبيبة أمير شاهين السابقة التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

ستعاد الفنان اسر ياسين ذكريات الطفولة بصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وعلق اسر ياسين عليها قائلا:" وأنا عمري ٣ سنين ????" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.