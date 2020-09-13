تدور فكرة المسلسل حول طبيب نفسي موهوب في الثلاثينات، متخصّص بأمراض العصر والألفيّة، وبارع بمعالجة المعضلات النفسية التي يعاني منها جيل الانترنت، ويمتلك القدرة على حلّ أي مشكلة نفسية خلال جلسة علاجية واحدة مع المريض.
تدور الأحداث في كل حلقة حول مريض جديد يزور العيادة، ويعاني من مشكلة قد تبدو من الخارج سخيفة وسطحية، غير أن الطبيب ومن خلال علاجه للحالة، يكشف ما يختبئ خلفها من أزمة عميقة ومعضلة حقيقية ومعقدة.
يشارك بالحلقات عدد من نجوم السوشيال ميديا، منهم: بن باز(bin-baz)، عمر بركان، علي طاهر، العنود بدر (fozaza)، دينا أقصبي، ليلى عبد الله، صفا سرور، ماكس الضب (Maxofarabia) وآخرين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تفاصيل مسلسل "كريموفوبيا" قبل عرضه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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