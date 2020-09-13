موسى.. بيتر ميمي يتحدث عن أحدث أفلامه

خلال خمس سنوات وبالتحديد منذ 2016، نجح المخرج بيتر ميمي في فرض اسمه كأحد أهم المخرجين المصريين، وقدم خلال تلك السنوات 10 أعمال فنية بواقع 6 أفلام و4 مسلسلات نجحت كلها دون استثناء، وبإطلاق الإعلان التشويقي لأحدث أعماله فيلم "موسى" أصبح فورًا من الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة ورقم 2 في تريندات موقع تويتر في مصر، فماذا يميز بيتر ميمي ويجعله يحقق هذا النجاح في فترة قصيرة؟.

وشارك بيتر ميمي جمهوره قبل عام في تساؤل عبر فيسبوك ما إذا كانوا يحبون تجربة أشياء جديدة "من الإنسان الآلى" أم الإبقاء على ما يجيد تقديمه فعلًا، وعبرت نسبة 83% من الجمهور عن انتظارهم لابتكارات ميمي الجديدة، وقبل أن يمر عام واحد انتهى من تصوير فيلم موسى.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.