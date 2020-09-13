نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. وفاة 4 من أبناء إبراهيم سعفان بنفس المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم سعفان، الذي قدم العديد من الادوار الكوميدية التي اشتهر بها.

عاش إبراهيم سعفان، صدمة وفاة 4 أبناء له في عام واحد، إذ توفى له 4 أولاد وفتاة في سن صغيرة بسبب إصابتهم بالجفاف.

رُزق بـ 5 أبناء آخرين فيما بعد، أطلق على المولودة الأولى اسم "رضا"، قدم العديد من الأعمال الفنية، والتي يقترب عددها إلى 132 عملًا، تنوعت ما بين الأفلام والمسرحيات، والمسرحيات الإذاعية والمسلسلات.

من أبرز أعماله المسرحية “الدبور، سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، مين ما يحبش زوبة، 2 على دبوس”، وفي السينما “30 يوم في السجن، أونكل زيزو حبيبي، أكاذيب حواء، أضواء المدينة، ميرامار، سفاح النساء”، وشارك في أعمال تلفزيونية منها “المصيدة، وجهان للحب، الهاربان، مليون في العسل، اللقاء الأخير”.