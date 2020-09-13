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عمرو دياب يعلن عن ميعاد حفله في اليوم الوطني السعودي

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كشف الفنان عمرو دياب، عن مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالمملكة العربية يوم 26 سبتمبر 2020.

شارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر"

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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