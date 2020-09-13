عمرو دياب يعلن عن ميعاد حفله في اليوم الوطني السعودي

كشف الفنان عمرو دياب، عن مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالمملكة العربية السعودية يوم 26 سبتمبر 2020.
شارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر"
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