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محمد حماقي يعلن مشاركته في اليوم الوطني السعودي

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أعلن الفنان محمد حماقي، عن ميعاد حفله خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالمملكة العربية الذي تنطلق فعالياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك محمد حماقي صورة عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "الجمعة ٢٥ سبتمبر معادنا مع حفلة جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ????????".

وسيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.

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وكان أحدث ألبوم لـ محمد حماقى "كل يوم من ده" وتم طرحه فى يناير 2019 وضم الألبوم 20 أغنية "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".

وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.

وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرحه على مدار 60 يومًا فقط.

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الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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