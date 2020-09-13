مشروع فيلم Harvest يفوز بجائزة ورشة فاينال كات فينيسيا

فاز مشروع فيلم Harvest لـ إيلي داغر المخرج الحائز على سعفة كان الذهبية، بجائزة أفضل فيلم في ورشة فاينال كات التي تقام ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتتمثل الجائزة في حصول الفيلم على مبلغ مالي قدره 5 آلاف يورو لدعم الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ورشة فاينال كات فينيسيا تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

الفيلم يحكي قصة الفتاة الشابة جني التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة ورائها ماضٍ سيئ. وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان. ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخري، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الآمان في جزءٍ مختلفٍ من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معًا في آنٍ واحد.

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فيلم Harvest من تأليف وإخراج إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته منال عيسى، يارا أبو حيدر وروجر آزار، ويشارك في إنتاج الفيلم شركات أندولفي برودكشن (المنتج أرنو دوميرك)، About Productions (المنتجة مريام ساسين)، Wrong Men وBeaver and Beaver.

سبق لمشروع الفيلم الفوز بجائزة منصة الجونة ضمن المشاريع في مرحلة التطوير وجائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).

إيلي داغر مخرج وكاتب ولد ونشأ في لبنان. حصل داغر على شهادة الماجيستير في دراسات الإعلام الجديد والفنون المعاصرة من جامعة جولدسميثز في لندن. ويتناول في أعماله العلاقات والاحتمالات الناشئة من جرّاء تقاطع الحضارات، والتاريخ، والخيال. وفي عام 2015، حصل فيلمه القصير موج '٩٨ على جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي.