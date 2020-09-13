صور أحمد سعد يخضع لعملية تجميل في الوجه..هل تغير كثيرا ؟

أحمد سعد أثار جدلا واسعا بعدما تم تداول صور جديدة له تظهر خضوعه لعملية تجميل في الفك، مجموعة الصور المتداولة لأحمد سعد كشفت حجم التغيرات الكبيرة في وجهه بعد خضوعه لعملية التجميل.

أحمد سعد يخضع لعملية تجميل في الفك

أحمد سعد يبدو أنه قرر اللجوء لعملية تجميلية لتغير شكل الفك في إحدى عيادات التجميل التي قامت بنشر أكثر من صورة للفنان المصري عبر حسابها على "انستجرام"، وكشف الصور حجم التغير الكبير في شكل الفنان المصري وتحديدا في منطقة الفك التي ظهرت بشكل أعرض، ويطلق على العملية التي خضع لها الفنان أحمد سعد عملية "نحت الوجه مع الفيلر"، ولم يعلق النجم المصري حتى الآن على الصور التي تم تداولها له.

أحمد سعد يكشف عن موعد طرح أغنية "بصرة"

أحمد سعد قد روج خلال الساعات الماضية لأغنية "بصرة" وهي من أحدث الأغاني التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة القادمة، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو يغني فيه مقطع من الأغنية الجديدة التي كشف عن موعد طرحها غدا الاثنين فقال: "إن شاء الله تسمعوها يوم الاثنين القادم"، الفنان أحمد سعد يعيش هذه الأيام حالة من الاستقرار بعدما أعلن عن ارتباطه بعلياء بسيوني، حيث نشر العديد من الصور التي تجمعهما في العديد من المناسبات، وقد علق أحمد سعد على صورة أخيرة نشرها عبر حسابه على "انستجرام" وتجمعه بعليا بسيوني فكتب: "الأيام بتحلو ولا احنا اللي بنحلو".

Advertisements A post shared by (@ahmed_saad_official2018) on Sep 12, 2020 at 11:19am PDT

تفاصيل خطوبة أحمد سعد وعلياء بسيوني

علياء بسيوني احتفلت كذلك بعيد ميلاد أحمد سعد بهدية أثارت جدلا، حيث قامت بوضع صورة للفنان المصري على إحدى الكباري وعلقت عليها : "عيد ميلاد سعيد حبي"، لينشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا على هدية خطيبته فقال: "يا سلام لما تصحى وتلاقي حبيبتك بتحتفل بعيد ميلادك بالشكل ده على كوبري أكتوبر".

أحمد سعد وجه الشكر كذلك لخطيبته علياء بسيوني والدور الذي باتت تقدمه في حياته حيث وصفها بـ"أعظم هدية حصل عليه" مؤكدا على دورها المهم وسعيها لمساعدته خلال هذه الفترة من حياته فقال: "علياء، لقد خرجت عن طريقك مرارًا وتكرارًا لتجعليني أشعر دائمًا بالاعتزاز لقد ملأت قلبي بالفرح والحب، ولا يمكنني أن أشكرك بما يكفي على كل ما فعلته لتجلب لي السعادة الحقيقية. أنت أعظم هدية يمكن أن أحصل عليها، أحبك".