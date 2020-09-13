نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الوطنية للإعلام' تكشف حقيقة انقطاع الكهرباء عن المبنى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص) بمبني الوطنية للإعلام، الذي حدث مساء اليوم، جاء نتيجة بعض الإصلاحات التي تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو ١.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيًا على الأحمال الإاكترونية الخاصة بالاستديوهات؛ حيث تم على الفور دخول المولدات الـUPS، حتى تم النقل على الخط الثالث، وإن ذلك استغرق ثواني معدودة، وكان التأثير فقط على الإنارة وأجهزة التكييف، وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.
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