في عيد زواجهم الثالث.. إسراء عبدالفتاح لحمدي الميرغني "كل سنة وأنت حبيبي"

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح جمهورها بصورة جديدة لها تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني احتفالاً بعيد زواجهم.

ووجهت له رسالة خاصة له وشكر لكل من هنأهم قائله :"كل سنة وانت حبيبي .. شكراً لكل شاركونا احتفالنا بعيد جوازنا .. اليوم مكنش هيبقي حلو من غيركم".

والجدير ذكره أن حمدي الميرغني احتفل أمس بعيد زواجه الثالث ، حيث نشر صورة من حفل زفافه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب: الحمد لله تلت سنين فاتوا علي أجمل يوم في حياتي ويارب العمر كله مع بعض.

وتابع قوله :بحمد ربنا إنه رزقني بيكي يا طيبة يا بنت الأصول ، والحمد لله والشكر لله إني عيد جوازنا الثالث بقينا ثلاثة ، كل سنة وانتي حبييتي.

