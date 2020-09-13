لقاء سويدان لمحمد صلاح :"ربنا يحفظك يا فخر مصر"

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بصورة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومؤمن زكريا نجم الأهلي.

ووجهت رسالة لمحمد صلاح قائله :" أخلاق وفن وموهبة وحب ، ربنا يحفظك يا فخر مصر".

يشار أن محمد صلاح حرص علي دعم ومساندة مؤمن زكريا نجم الأهلي خلال لقاء الريدز ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت، وذلك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الأخير حاليًا وأبعدته عن كرة القدم طيلة الأشهر الماضية.

ويستعد مؤمن للسفر إلي أمريكا نهاية شهر سبتمبر الجاري لاستكمال رحلته العلاجية من المرض النادر الذي يعاني منه، حيث صرف مسئولي القلعة الحمراء عقد اللاعب كاملا 3 سنوات شاملة الضرائب، كما خصص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية 800 ألف جنيه للاعب لاستكمال علاجه .

وعلي صعيد آخر تعد مسرحية "سيد درويش" آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان ويشارك في البطولة محمد عادل، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.

