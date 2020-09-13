فنانون رحلوا قبل أن يروا آخر أعمالهم الفنية.. آخرهم علي رجب ورجاء الجداوي

عدد كبير من الفنانين لم يمهلهم القدر لرؤية اخر اعمالهم الفنية فبعضهم مات قبل ان يكمل العمل والبعض الاخر مات بعد اكمال العمل وقبل عرضه

وفي التقرير التالى نرصد لكم ابرز هؤلاء الفنانون الذين رحلوا قبل ان يروا اخر اعمالهم الفنية

المخرج على رجب

توفى المخرج على رجب امس بعد شعوره بتعب شديد اثناء توجهه الى منزل الشاعر احمد شتا. وجاء رحيل على رجب قبل ان يشاهد عمله السينمائى الاخير "ويزو سكول" والذى انتهى من تصويره منذ عامين تقريبا. وشهد العمل الذى لم ير النور حتى الان العديد من الازمات وخاصة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث رفضت الرقابة عرض البرومو الدعائي لفيلم "ويزو سكول"، الذي تجسد دور بطولته نجمة "مسرح مصر" دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، وذلك بدعوى احتواء الفيلم على إيحاءات خادشة للحياء، ما جعل مصيره على المحك.

الفنانة رجاء الجداوى

يعد فيلم " توأم روحى" آخر الأعمال التى صورتها الفنانة رجاء الجداوى قبل رحيلها ولم تشهد عرضه

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وشاركت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي فريق فيلم "توأم روحي" مشاهدة العمل في إحدى دور العرض السينمائية بمحافظة الإسكندرية

الفنان حسين الامام

اثار رحيل الفنان حسين الإمام بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة كبيرة وصدمة لفريق عمل مسلسل "كلام علي ورق" الذي كان احد ابطاله الرئيسيين وترك الفنان الراحل وراءه 58 مشهدًا معلقا الا ان المخرج استطاع تدبير الموقف ونجح في تعديل سيناريو المسلسل، ليبرراختفاءه المفاجئ حيث كان يجسد في العمل شخصية محورية في العمل

الفنان أحمد راتب

رحل الفنان أحمد راتب قبل أن يشهد اخر اعماله فيلم «جواب اعتقال» الذي يشارك فيه بجانب الفنان محمد رمضان وإياد نصار، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

الفنان مظهر ابو النجا

رحل الفنان مظهر ابو النجا قبل ان يشهد اخر اعماله فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد»، بطولة الفنان محمد هنيدي، ودرة، وباسم سمرة