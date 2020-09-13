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محمد فاروق شيبة يغير جلده ويقدم دور "شاب رومانسي" في "الأسد"

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على عكس ما هو معتاد، يقدم النجم محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" دور شاب رومانسي وشخصية ناجحة وطموحة في المسلسل الكوميدي الأسد.

وبرع فاروق في تقديم دور "البلطجي" على مدار سنوات وكان من أهم أعماله دور "سيد شيبة" في فيلم إبراهيم الأبيض وهو ما جعل الجمهور يلقبه باسم "شيبة" لذلك يعتبر دوره في المسلسل مرحلة جديدة في حياته الفنية.

وبدأ الفنان محمد فاروق مسيرته الفنية عام 2009 وشارك في عديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمال محمد فاروق : " البرنس، خارج عن الخدمة"، "دعدوش"، "وش سجون"، "فرش وغطا"، و"جمهورية إمبابة"، وكل من مسلسلات: "الكبير أوي 5"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"سجن النسا"، و"طاقة نور"، وغيرها.

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و بدأت شركة ليونز للانتاج والتوزيع السينمائي بالتعاون مع مجموعة من نجوم الفن تصوير أولى حلقات المسلسل الكوميدي "الأسد" على أن ينتهي التصوير خلال الشهر الجاري، والمسلسل هو أول انتاج دارمي للشركة.

المسلسل للكاتب المتميز مصطفى سالم، اخراج المخرج الشاب محمد بدير، بطولة النجم أحمد عبدالله محمود ونبيل قيراط والنجم المتألق محمود فارس والفنان محمد فاروق ومدحت عربان وريهام محيي ومنى عز الدين وميدو فايز والوجه الجديد شيرين غالي.

موسيقى تصويرية "الموسيقار أحمد شعتوت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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