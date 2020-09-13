وقال: أجريت أكثر من تحليل والحمد لله العينية سلبية بالكامل، وبالرغم من طلب الاطباء بصحة مغادرتى للمنزل قبل أيام، لكنى لم أغادر المنزل حتى صباح اليوم، وللأسف الشديد قد تعرضت لموقف محرج.



وتابع عمر الشناوي: ذهبت للتمرين بالجيم، وفوجئت بافراد الأمن يطلبون منى مغادرة المكان نظرا لعدم ارتياح بعض الأعضاء، بعد اعلانى عن اصابة عائلتى بفيروس وتابع عمر الشناوي: ذهبت للتمرين بالجيم، وفوجئت بافراد الأمن يطلبون منى مغادرة المكان نظرا لعدم ارتياح بعض الأعضاء، بعد اعلانى عن اصابة عائلتى بفيروس كورونا ، وبرغم تأكيدى لهم انى سليم ونتائج تحاليلي سليمة، إلا أنهم نقلوا لى استياء البعض. وأضاف: رفضت مغادرة التمرين، وبعد ذلك تحدثت مع مدير الأمن، الذي كان في منتهى التعاون، فلقد قمت بالإعلان عن حالة ابنى وزوجتى بكامل ارادتى حرصا على كل من تعاملوا معنا خلال الأيام الماضية، وانا في عزلة تماما عنهم، وربنا يتم شفائهم على خير.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد إصابة عائلته بـ كورونا.. عمر الشناوى: رفضت مغادرة الجيم بعد شكوى الأعضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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