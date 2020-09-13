أحمد العوضي يواصل تدريبات البوكس.. فيديو

شارك الفنان احمد العوضي، جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بمقطع فيديو جديد له، من الجيم.

وظهر احمد العوضي خلال مقطع الفيديو وهو يمارس رياضة البوكس داخل صالة الألعاب الرياضية، نالت إعجاب متابعيه.

وشارك العوضي في رمضان المنقضي بمسلسل "الاختيار" ويدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".



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