الاثنين.. الموسيقار هاني شنودة في نجوم على لايف

يستضيف برنامج نجوم علي لايف الاثنين 6مساء الموسيقار الكبير هاني شنودة في لقاء مختلف حول نشاته وبدايته مع الموسيقي واهم الاعمال التي ارتبط بيعا جمهوره وكانت سبب في شهرته والموسيقي التصويرية التي قدمها من خلال اعمال فنية مختلفة وابدع فيها واهم المطربين الذي لحن لهم والجوائز التي نالها علي مدار مشوار كبير من النجومية والابداع البرنامج اعداد ولاء شعراوي اخراج شريف عبد الهادي تقديم رانيا السيد

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