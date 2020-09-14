بهذه الصورة.. صبري فواز يحيي ذكري وفاة إسماعيل عبدالحافظ

حيث نشر صبري فواز صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : كل سنة وانت طيب يابا ، كل سنة وانت طيب يا عم إسماعيل.
والجدير ذكره أن إسماعيل عبدالحافظ رحل قادته الصدفة إلى مجاله، ليكتشف امتلاكه موهبة كبيرة سعى إلى تكليلها بالعلم والأدوات المناسبة، حيث صاغ مهارته في الإخراج التليفزيوني ما جعل أعماله الفنية تستحوذ مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأصبح أحد أبرز المخرجين في تاريخ الدراما المصرية .
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