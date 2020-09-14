نيرمين الفقي تستعيد ذكرياتها مع فيلم تحت الترابيزة.. فيديو

استعادت الفنانة نيرمين الفقي ذكرياتها مع فيلم من تحت الترابيزة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" ونشرت نيرمين الفقي مقطع من أخر أعمالها السينمائية وعلقت قائلة "فيلم تحت الترابيزة" نالت إعجاب متابعيها. فيلم “تحت الترابيزة”، بطوله “منة فضالي، محمد سعد، حسن حسني، إسماعيل فرغلي، ندى سيف”، إخراج “سميح النقاش”، إخراج “وليد يوسف”. يذكر أن أخر أعمالها الدرامية مسلسل “نصيبي وقسمتك٣” وشارك فيه “هاني عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبري، مملك قورة”، إخراج “مصطفى فكري”، تأليف “عمرو محمود ياسين”.

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