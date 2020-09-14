كليب "عرق سوسي" لـ مصطفى شوقى يقترب من 3 ملايين مشاهدة

حقق فيديو كليب "عرق سوسى" للمطرب مصطفى شوقى 2,993,364 مشاهدة بعد 3 ايام من طرحه عبر قناته الرسمة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

عرقسوسي" تشهد التعاون الثالث بين مصطفى شوقى والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه"ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوني "ولحنها مصطفى.

ومن ناحية اخرى اقترب كليب أغنية " ضارب عليوي " للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعداسبوع على طرحها بقناة شركة فري ميوزك بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.

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