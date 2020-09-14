الارشيف / فن ومشاهير

أغنية مش عيب لـ أدهم نابلسي تريند رقم 8 على موقع اليوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حققت أغنية "مش عيب" من مسلسل من الآخر لـ أدهم نابلسي، نجاح كبير جداُ حيث إحتلت التريند رقم 8 على موقع "اليوتيوب" بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية كما حققت أكثر من مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية :" أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع 

ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه".

مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده

بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".

أغنية "مش عيب"  كلمات مازن ضاهر، والحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أغنية مش عيب لـ أدهم نابلسي تريند رقم 8 على موقع اليوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا